Ferrari: "Stiamo parlando con Vanoli per il mercato. Deciderà lui come intervenire"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così a Dazn nel pre partita della sfida al Sassuolo: "Incontro con i tifosi? È stato un momento molto bello, ringraziamo i tifosi perché con loro uniti possiamo fare risultato, il gesto di domenica è la testimonianza di quanto bene vogliano alla Fiorentina. Ora tocca solo a noi. Cambio modulo e necessità di esterni? Adesso pensiamo partita dopo partita, di mercato con il mister ne stiamo parlando per arrivare a gennaio pronti ma sarà lui a decidere cosa fare in inverno.

Poi guarderemo se mettere innesti per fare qualcosa di meglio. In settimana abbiamo lavorato tanto con diverse doppie sedute, ci sono stati momenti di confronto, oggi gli auguri a Kouame. Sono momenti delicari ma il gruppo è unito e siamo pronti".