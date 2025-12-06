Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Fagioli play, davanti Kean-Gud

Ci siamo, manca sempre meno alla quattordicesima giornata di Serie A e alla sfida che la Fiorentina dovrà giocare in trasferta alle ore 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In tal senso sono uscite da poco le formazioni ufficiali delle due squadre, con Paolo Vanoli che dopo tanto discutere ha scelto di proseguire con il 3-5-2 rimandando dunque il cambio di modulo e confermate le probabili scelte della vigilia. In difesa, davanti a De Gea, ci saranno Comuzzo, Pablo Mari e Ranieri. Sulle corsie laterali scelte praticamente forzate viste le assenze di Fortini e Gosens con Dodo e Parisi che partiranno titolari, mentre a centrocampo in cabina di regia agirà Fagioli, con ai suoi lati Mandragora e Sohm. In attacco Gudmundsson ha invece avuto la meglio su Piccoli e giocherà al fianco di Kean. Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini All. Fabio Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Kouame, Piccoli. All. Paolo Vanoli