Franchi, fissato il giorno del sopralluogo per stabilire il nuovo cronoprogramma dei lavori

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:45
È programmato per mercoledì un nuovo sopralluogo al cantiere dello Stadio Artemio Franchi da parte dell'amministrazione comunale. Questo è quanto riporta La Nazione, che sottolinea anche come alla visita parteciperanno congiuntamente le commissioni Infrastrutture e Sport, occasione in cui potrebbe essere illustrata una versione aggiornata del cronoprogramma, nonostante la sindaca Sara Funaro continui a indicare il 2029 come termine dei lavori.

La sensazione è che le firme necessarie alla variante progettuale possano arrivare già prima dell’ispezione, cui prenderanno parte anche l’assessora Perini e i tecnici di Palazzo Vecchio.