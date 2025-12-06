Errore nella distinta, Piccoli c'è: l'attaccante viola è disponibile per la sfida al Sassuolo

La notizia stava già iniziando a prendere forma, alle ore 14 arrivano le distinte con le formazioni ufficiali e tra le fila della Fiorentina di Paolo Vanoli, comprensiva anche della panchina, non figura il nome di Roberto Piccoli. Non si fa però in tempo a chiedersi il motivo dell'assenza dell'ex Cagliari che arriva subito la rettifica. Errore nella distinta della Lega Serie A, Piccoli non è assente dalla partita ma figurerà regolarmente in panchina. Allarme rientrato dunque e Fiorentina che potrà contare anche sul numero 91 nel corso della partita contro il Sassuolo che inizierà alle ore 15:00.