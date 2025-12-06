Parisi: "I tifosi della Fiorentina sono straordinari. Sentiamo la responsabilità"

Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediato pre partita della sfida contro il Sassuolo. Queste le sue parole: "I tifosi sono sempre straordinari, anche a Bergamo erano in tanti, sentiamo il loro supporto. Oggi la responsabilità è nostra come sempre. Dobbiamo vincere per loro. Novità di formazione? Stiamo provando varie soluzioni ma alla fine decide il mister. Io sono terzino ma posso fare anche il quinto. Siamo concentrati sul campo. Le indicazione dell'allenatore poi ci possono aiutare".