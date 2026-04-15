Gravina: "Mi sento amareggiato. Quello che è stato fatto non era migliorabile"

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Gabriele Gravina, ormai ex presidente della FIGC, è tornato a parlare, stavolta ai microfoni de Le Iene. Queste alcune delle sue parole: "Mi sento amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi un risultato che meritavano e soprattutto per non aver scelto prima di andare via nel momento in cui mi sono reso conto che tutto quello che è stato fatto non poteva essere migliorato".

Infine ha voluto chiarire a proposito della sua distinzione tra sport dilettantistici e professionistici: "La distinzione era a livello di regolamento, di norme che dispongono l'obbligatorietà dei giovani in campo selezionabili, per il professionismo non è consentito. Ammiro il lavoro degli atleti di altre discipline, il loro sacrificio, i loro risultati, non volevo mortificare né offendere nessuno".