Champions, Real e Sporting a caccia della rimonta: le formazioni dei quarti di ritorno
Si chiude stasera il quadro dei quarti di finale di Champions League. Chi cerca la rimonta sono Real Madrid e Sporting CP, chiamate a sovvertire le sconfitte dell'andata rispettivamente sui campi di Bayern Monaco e Arsenal. Queste le formazioni ufficiali:
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.
Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Guler; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore. Alvaro Arbeloa.
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Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyökeres. Allenatore: Arteta.
Sporting CP (4-2-3-1): Rui Silva; Quaresma, Diomande, Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.
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