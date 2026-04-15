Champions, PSG-Bayern e Arsenal-Atletico le semifinali: ecco i verdetti

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Partitone, come da attese, all'Allianz Arena. Ad uscirne vincente è proprio il Bayern Monaco, che guadagna la semifinale di Champions League vincendo una gara entusiasmante contro il Real Madrid, facendo valere anche il 2-1 ottenuto all'andata. In Baviera finisce con pirotecnico 4-3, dato dai gol di Arda Guler (doppietta, di cui uno su punizione) e Mbappe che non sono bastati alle Merengues, eliminate dalla scellerata espulsione di Camavinga (neo entrato) e dalle reti di Pavlovic, Kane, Luis Diaz e Olise.

A Londra invece è l'Arsenal a festeggiare. All'Emitates i Gunners tengono sullo 0-0 lo Sporting CP e sfruttano l'1-0 accumulato all'andata. Dunque, le semifinali del torneo saranno PSG-Bayern e Arsenal-Atletico Madrid.