Dagli inviati Glasner colpito dal Franchi: "Un peccato vederlo mezzo vuoto. Ma ci sarà grande tifo"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione a Fiorentina-Crystal Palace, il tecnico degli inglesi Oliver Glasner ha parlato anche dello stadio Franchi. In particolare, l'allenatore delle Eagles ha spiegato ciò che si attende a livello di atmosfera, ripartendo dalla squadra viola: "Ho visto la gara contro la Lazio e mi ha colpito la parte vuota dello stadio: è un peccato che una parte fosse chiusa ma sono certo che i tifosi faranno un grande tifo. Non penso che la Fiorentina cambierà molto rispetto alle ultime gare: sono sorpreso di aver fatto tre gol a una squadra che sta molto bene e anche delle tante occasioni che abbiamo avuto. Mi aspetto molta più aggressività da parte della Fiorentina. Sono certo che le due squadre giocheranno con la stessa mentalità".

Quanto è stato difficile gestire Mateta dopo l'infortunio?

"Sono felice di riaverlo in buone condizioni anche se non è ancora al 100%. Il suo futuro? Non so se rimarrà, spero possa giocare un bel mondiale con la Francia".

Quanta differenza c'è tra la Premier League e la Serie A?

"Ho visto sia la nostra partita sia quella tra il Bologna e l'A.Villa: i rossolù hanno fallito alcune occasioni. Non credo che ci sia molta differenza tra i due campionati. E' diversa nel modo in cui le squadre giocano, non in altro".