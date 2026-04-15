Dagli inviati Kamada: "Sono concentrato sul Palace. Lazio? Non so cos'è successo con Lotito"

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Alla vigilia della sfida di ritorno in Conference League contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale del torneo, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il centrocampista del Crystal Palace Daichi Kamada, passato anche in Serie A con la maglia della Lazio. Queste le sue dichiarazioni:"Ho giocato tante partite europee in passato, ho esperienza ma non so quanto questo possa contare nella partita di domani. Sia io che Glasner abbiamo vinto trofei in passato, cerchiamo di replicare quello che abbiamo fatto, difenderci bene e ripartire, questo è il motivo per cui abbiamo fatto bene.

Il mio futuro? Il contratto scade a fine anno ma non so il futuro, voglio concentrarmi su quello che è il presente e godermi il momento. Alla Lazio ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa è successo poi alla fine, ho avuto anche dei momenti difficili ma sembrava tutto fatto per rimanere, poi ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti".