Corvino lascia il Lecce ma diventa cittadino onorario di Martignano
Pantaleo Corvino, storico dirigente sportivo e responsabile dell'area tecnica dell'U.S. Lecce nonché della Fiorentina, dopo aver lasciato il club salentino ha ricevuto una grande notizia: riceverà domani la cittadinanza onoraria di Martignano.
La cerimonia si terrà venerdì 12 giugno alle 19:30 nei giardini di Palazzo Palmieri. Il riconoscimento, deliberato dal consiglio comunale il 9 giugno, celebra il valore professionale di Corvino e in particolare il suo ruolo nella realizzazione del centro sportivo di circa 16 ettari di proprietà del Lecce a Martignano — descritto come uno degli investimenti infrastrutturali sportivi più significativi a livello nazionale. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la decisione di Corvino di prendersi una pausa dagli incarichi dirigenziali.
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