GORI, Penso solo al Vicenza. La dedica del gol...

INDISCREZIONI DI FV MALEH, FIRMA PER 4 ANNI E MEZZO MA ARRIVA A GIUGNO La prima ufficialità in entrata di questo mercato invernale per la Fiorentina risponde al nome di Youssef Maleh. Il calciatore italo-marocchino però non arriverà subito a Firenze: come raccolto da FirenzeViola.it, il classe '98 ha firmato un... La prima ufficialità in entrata di questo mercato invernale per la Fiorentina risponde al nome di Youssef Maleh. Il calciatore italo-marocchino però non arriverà subito a Firenze: come raccolto da FirenzeViola.it, il classe '98 ha firmato un... NOTIZIE DI FV ACF-CROTONE, I NUMERI PARLANO DI UNO SCONTRO SALVEZZA Quella di sabato sera al Franchi sarà soltanto la quinta sfida ufficiale tra Fiorentina e Crotone. Nei primi 4 precedenti, 2 vittorie dei viola, una pari ed una sconfitta allo Scida. Delle due sfide giocate al Franchi la prima si giocò nell’ottobre 2016 e... Quella di sabato sera al Franchi sarà soltanto la quinta sfida ufficiale tra Fiorentina e Crotone. Nei primi 4 precedenti, 2 vittorie dei viola, una pari ed una sconfitta allo Scida. Delle due sfide giocate al Franchi la prima si giocò nell’ottobre 2016 e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi