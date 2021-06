GONZALEZ, Saluta lo Stoccarda: "Via da tifoso"

Nicolas Gonzalez è il nuovo acquisto della Fiorentina, il colpo più caro della storia gigliata. L'argentino, tramite i social, nel giorno dell'ufficialità con la Fiorentina ha voluto salutare e ringraziare lo Stoccarda, società in cui ha giocato negli ultimi 3 anni: "Non volevo andarmene senza esprimere i miei sentimenti. Sono stati tre anni intensi quelli che ho vissuto nella bellissima città di Stoccarda, dove tutti mi hanno ricevuto a braccia aperte accogliendo un ragazzo di 20 anni che muoveva i suoi primi passi nel calcio internazionale. I cambiamenti non sono semplici, soprattutto a quell'età, ma il club e ogni persona con cui mi sono rapportato mi hanno fatto sentire protetto e accompagnato. Ora devo seguire la mia carriera e fare un altro passo, voglio ringraziare profondamente tutti coloro che fanno parte di questo immenso club. Nel periodo che ho vissuto lì sono successe cose belle e brutte, ma me ne vado con la consapevolezza di lasciare lo Stoccarda dove merita, in Bundesliga. Nel 2018 è arrivato un giocatore, oggi se ne va un tifoso per sempre. Grazie...".