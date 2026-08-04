Gonzalez proposto alla Roma. I giallorossi non convinti dell'ex viola
Nicolas Gonzalez continua a essere in uscita dalla Juventus ed è stato proposto a diversi club, non solo all'Inter. Tra questi, secondo TuttoMercatoWeb.com, anche Milan e Roma, anche se entrambe le piste appaiono complicate: i rossoneri potrebbero pensarci solo in caso di cessione di Leao, mentre i giallorossi cercano un esterno mancino di piede destro, con caratteristiche diverse.
La Roma non è convinta di Gonzalez
Inoltre, i 28 anni dell'argentino non rientrano nella strategia della Roma, orientata su profili tra i 21 e i 26 anni, già pronti ma con margini di crescita e futura rivendibilità. La Juventus valuta Gonzalez circa 25 milioni di euro e, al momento, l'unico club ad aver mosso passi concreti è l'Atletico Madrid, con un'offerta però ritenuta troppo bassa. I bianconeri, dopo il prestito della scorsa stagione, vogliono cederlo solo a titolo definitivo.
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