Gol cercasi, in A manca da 257 minuti: 2 gare senza non accadeva da inizio novembre
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La Fiorentina, dopo le due reti in Conference, deve ritrovare il feeling con il gol anche in campionato dove non segna da 257’. L'ultimo gol porta la firma guarda caso di Kean, al 13’ di Fiorentina-Pisa 1-0 il 23 febbraio scorso. Ad Udine (3-0 per i friulani) e in casa con il Parma (0-0) la Fiorentina è tornata a realizzare un record negativo di due gare consecutive senza segnare (in Serie A) come non accadeva da inizio novembre. In quell'occasione la Fiorentina non segnò in trasferta contro l’Inter il 29 ottobre (3-0) e nella sconfitta casalinga contro il Lecce il 2 Novembre 2025 (0-1).
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