Champions, il primo round tra Atletico e Arsenal finisce 1-1 di rigore

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Dopo la scoppiettante semifinale di ieri sera finita 5-4 tra Real e Psg, questa sera Atletico Madrid ed Arsenal si sono limitate ad 1-1 dal dischetto. La partita è stata infatti decisa, nel bene e nel male, proprio da due rigori realizzati da Gyokeres e Julian Alvarez e da un altro per gli inglesi annullato dal Var.

Al 43' l'ex difensore viola ora all'Atletico Hancko commette un fallo in area e l'arbitro assegna il rigore trasformato da Gyokeres. Ed è un altro rigore a portare l'Atletico al pareggio, per un tocco di mano (al Var) di Ben Whit, trasformato da Julian Alvarez. La squadra di Simeone ha provato anche a ribaltare la gara ma il tiro di Griezman finesce sulla traversa al 63'. E nel finale ancora lavoro per l'arbitro e per il Var: al 78' viene fischiato un nuovo fallo in area ad Hancko ma stavolta il Var annulla e il risultato rimane sull'1-1, lasciando aperta la qualificazione alla finale.