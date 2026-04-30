Panchina viola, apprezzato il profilo di Pisacane: il tecnico però dovrebbe restare a Cagliari

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Nel toto nomi degli allenatori accostati alla panchina della Fiorentina potrebbe rientrare anche il profilo di Fabio Pisacane, attuale tecnico del Cagliari. Stando infatti a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Pisacane, che solo formalmente è in scadenza di contratto con il club sardo visto che ha un accordo contrattuale che verrà automaticamente rinnovato anche per la prossima stagione con il raggiungimento della salvezza, è un profilo appetito da alcuni club italiani, tra cui appunto anche quello viola.

Alla Fiorentina infatti sarebbe piaciuto e non poco il modo in cui l'allenatore è riuscito a ottenere risultati con un gruppo giovane, anche se per il momento si sta parlando solo di un semplice apprezzamento. Più concreto invece l'interesse nei suoi confronti da parte del Torino che intravede in Pisacane il possibile successore di D'Aversa.