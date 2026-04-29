Agente Dragusin: "Al momento nessun contatto con la Fiorentina e altri club"

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Nelle scorse ore il nome del difensore del Tottenham Radu Dragusin è stato di nuovo accostato alla Fiorentina che lo aveva già cercato per gennaio. L'agente del giocatore, Florin Manea, contattato dal portale rumeno DigiSport.ro, ha rinviato di qualche giorno le decisioni e i colloqui: "Ho parlato con il giocatore anche nelle scorse ore ma non mi ha chiesto nulla al riguardo perché è concnetrato sul Tottenham, abbiamo tempo e nessuno ci mette fretta per ora. Certo se qualcuno mi chiama ora lo ascolto è normale, ma non sono stato contattato, vi dico la verità.

La sua priorità adesso è salvare il Tottenham. E al momento non ho parlato con la Fiorentina, con la Juventus e nemmeno con il Tottenham stesso. La prossima settimana sarò in Inghilterra, incontrerò Radu e vedremo il da farsi".