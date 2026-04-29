Fiorentina da oggi al lavoro, ottimismo per Parisi e Gosens

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(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - La Fiorentina è tornata da oggi ad allenarsi dopo due giorni di riposo: da valutare le condizioni di diversi giocatori ai box da tempo, a partire da Moise Kean anche se il suo recupero per la trasferta di lunedì contro la Roma appare difficilissimo se non impossibile. Resta al momento in dubbio anche Roberto Piccoli che ha saltato la gara di domenica con il Sassuolo per un problema muscolare, mentre c'è un cauto ottimismo riguardo a Fabiano Parisi e Robin Gosens. Rispetto all'ultima partita torna a disposizione Marin Pongracic che ha smaltito il turno di squalifica.

Reduce da una striscia positiva di sette risultati (tre successi e 4 pareggi) la Fiorentina si sta sempre più avvicinando alla salvezza: manca ancora qualche punto per la matematica ma l'obiettivo non è lontano. (Leggi qui il punto di FV)