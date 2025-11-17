Social
Gli auguri della Fiorentina a Dodo: il brasiliano compie 27 anni
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha da pochi minuti pubblicato un post sui propri canali social augurando buon compleanno al difensore brasiliano Dodo. Il classe 1998 compie oggi 27 anni, il terzo in maglia viola. Il terzino destro, infatti, è arrivato alla Fiorentina nella sessione di mercato estivo della stagione 2022/2023 venendo acquistato dallo Shaktar Donetsk per una cifra complessiva di 15 milioni di euro + 3 di bonus. Per lui un bottino di 2 goal e 10 assist in 130 partite in maglia viola.
Di seguito il post ufficiale della Fiorentina caricato su Instagram:
