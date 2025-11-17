Fiorentina e Cesena insieme per il sociale: al Viola Park l'iniziativa 'Per un Calcio integrato"

Il Viola Park è stato teatro di un'altra iniziativa benefica targata Fiorentina e Cesena. Gioco, calcio e socialità al servizio dell’inclusione ieri mattina al nuovo centro sportivo di Bagno A Ripoli: come riportato dal sito ufficiale del club viola, i giovani calciatori del progetto Per un Calcio Integrato del Cesena FC e i ragazzi delle giovanili di QuartoTempo insieme alla formazione Under 13 della Fiorentina si sono allenati e confrontati con esercizi pensati per portare in campo valori di integrazione, inclusione e rispetto reciproco. "Un’occasione di crescita per tutti i partecipanti, che hanno potuto sperimentare e imparare il valore della diversità, principio che rappresenta una grande ricchezza per la vita di ogni atleta.

L’evento ha testimoniato l’impegno di Fiorentina, Cesena FC e QuartoTempo per promuovere il calcio come strumento di benessere psicofisico, socialità, autostima e superamento dei propri limiti, indipendentemente dal livello di abilità. I 55 giovani in campo hanno unito al momento di gioco la visita del Viola Park e il pranzo tutti insieme, scoprendo il dietro le quinte del centro sportivo con un’attenzione particolare alla vita dei giovani calciatori che lo vivono quotidianamente.

Per un Calcio Integrato, è un progetto del Cesena FC, che ha la finalità di promuovere l'inclusione sociale attraverso la pratica dell’attività sportiva. Il programma, che nel marzo 2026 festeggerà il decimo anniversario dal suo avvio, si rivolge a giovani con disabilità intellettive o motorie, supportandoli nello sviluppo dell'autonomia e dell'autostima e favorendo la loro integrazione attraverso allenamenti ed esercitazioni con altre squadre giovanili del Club o delle varie società affiliate" scrive la Fiorentina.