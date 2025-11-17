Ecco la Top11 della Serie A Femminile: c'è Severini della Fiorentina
Al termine della sesta giornata della Serie A Femminile, la Figc assieme a Opta ha stilato la Top11 delle calciatrici del weekend: a sorpresa ci sono tre calciatrici della Ternana Women, ultima in classifica ma reduce dalla prima storica vittoria in A sul campo del Sassuolo. A trovare spazio anche Emma Severini, capitana della Fiorentina Femminile e autrice della rete viola nell'1-1 di Parma.
Questo lo schieramento scelto con il 4-2-3-1 come modulo: Ciccioli (Ternana Women); Bergamaschi (Roma), Cascarino (Juventus), Pacioni (Ternana Women), Di Guglielmo (Roma); Severini (Fiorentina), Greggi (Roma); Vangsgaard (Juventus), Nischler (Como Women), Pellegrino Cimò (Ternana); Floe (Napoli Women)
Classifica - Roma 15, Como Women 12, Fiorentina 11, Napoli Women 10, Juventus 10, Milan 9, Lazio 9, Inter 6, Genoa 6, Parma 6, Sassuolo 5, Ternana Women 3
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati