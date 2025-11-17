Cobolli sul malore dell'amico Bove: "Ho avuto un crollo. Volevo partire subito per Firenze"

Flavio Cobolli ed Edoardo Bove si sono raccontati ai microfoni di GQ. Il tennista romano e l'ex calciatore della Fiorentina, amici di lunga data, hanno parlato del loro rapporto. In particolare Cobolli ha raccontata un retroscena su quel famigerato Fiorentina-Inter, gara del primo dicembre 2024 divenuta famosa per il malore occorso a Bove: "Non penso di averlo detto nemmeno a Edoardo come è andata quel giorno, ero al circolo ai Parioli. Per me era normale guardare le sue partite, anche se quando era alla Roma era più semplice. Comunque, da quando è passato alla Fiorentina non me ne perdevo una, pure se giocavano in concomitanza. Anche se lo scorso anno noi della Roma eravamo partiti male, io ero comunque felice per lui perché la Viola stava facendo bene.

Durante quella partita insomma stavo giocando a biliardo, con la televisione sullo sfondo. Ho sentito un urlo in sala e mi sono gelato. Non avevo visto nulla, anche se comunque si era capito che era successo qualcosa di brutto. Quando ho saputo che riguardava lui ho avuto un crollo, le persone presenti mi hanno aiutato a riprendermi. Subito dopo volevo partire immediatamente per Firenze ma mi hanno fermato. Mi sono sentito con Gianluca Mancini, è stato il primo a scrivermi e mi teneva aggiornato sulla siutazione. Poi fortunatamente il giorno dopo ho sentito Edo".