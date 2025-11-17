David Zima sul Torino: "Può andare in Conference scalzando la Viola"

vedi letture

L'ex difensore di Slavia Praga e Torino, David Zima, si è così espresso sui granata: "Sono a cinque punti dalla zona Europa, dove hanno ambizione di giocare. Però è difficile, ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio... e Fiorentina, che ha sempre fatto bene anche se adesso è in un momento negativo. Il Toro potrebbe approfittarne per andare in Conference League. E' un obiettivo difficile ma non impossibile".