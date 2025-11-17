Grosso sull'Italia: "Mancanze ci sono, ma basta paragoni con il 2006"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Continuare i paragoni col passato e con la Nazionale del 2006 non aiuta i giovani. Credo tanto nelle qualità dei ragazzi, dobbiamo essere bravi noi a saper metterli nelle condizioni giuste per potersi esprimere". Fabio Grosso è stato uno dei protagonisti del trionfo ai mondiali in Germania ormai quasi vent'anni fa, lui è stato l'eroe, quello che ha segnato il rigore decisivo nella finale di Berlino, e ora chiede che all'Italia di Gattuso sia concesso di camminare senza il fardello dei confronti con il 2006. L'ex giocatore, attuale tecnico de Sassuolo, non nasconde le difficoltà di una nazionale reduce dal tonfo a Milano contro la Norvegia e costretta ancora una volta a passare dai playoff nella complicata corsa ai Mondiali in Usa del prossimo anno. "Dire continuamente quello che ci manca non aiuta a ottenere quello che serve - ha detto Grosso ai microfoni di Radio anch'io lo sport -. Dobbiamo essere equilibrati a riconoscere determinate mancanze evidenti in questi ultimi anni e ovviamente non mi riferisco solo ai giocatori. Bisogna lavorare per riempire queste mancanze, come la nostra Nazionale merita". Anche guardando i singoli, partendo da Pio Esposito che proprio a San Siro aveva illuso gli azzurri con il gol alla Norvegia nel primo tempo, Grosso invita a un lavoro costruttivo che deve portare l'Italia a giocare di nuovo i mondiali.

"Esposito è la dimostrazione che ci sono ragazzi bravi - sottolinea -. È giovane, forte, si sta affacciando anche a livelli altissimi sia con l'Inter sia con la Nazionale. Esposito è una cosa bella nel nostro calcio. Diciamo spesso che abbiamo bisogno di ragazzi nuovi. Lui è la dimostrazione che i ragazzi ci sono e sono anche bravi. Partiamo da loro per ricostruire qualcosa di bello. Dobbiamo alzare il nostro livello e possiamo farlo mettendo dentro energia fresca, con ragazzi che vogliono ambire a palcoscenici importanti". (ANSA).