Glasner e un possibile futuro in Italia. In pole per il Milan, previsti nuovi contatti

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In queste ore sono salite le quotazioni di Oliver Glasner come prossimo allenatore del Milan. Ne dà conto La Gazzetta dello Sport, scrivendo che ci saranno nuovi - e forse decisivi - contatti all'inizio della prossima settimana. Momento decisivo per la costruzione del nuovo Milan, con Cardinale in prima fila nella scelta dei profili a cui affidare i vari ruoli dopo anni in cui invece ha più delegato al altri questo tipo di scelte.

Il primo colloquio tra l'allenatore austriaco e Jerry Cardinale è andato bene, con l'ex Palace affascinato da questa nuova possibile avventura professionale e il fondatore di RedBird rimasto impressionato positivamente dal suo interlocutore. Nelle scorse ore si è sparsa la voce di nuovo incontro a cena tra i due, ma non ha trovato conferme.