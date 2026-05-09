Giuntoli, dalla corte viola all'Atalanta: manca solo l'ufficialità. Si accende il mercato dei ds
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Se è soprattutto la Roma a tenere banco con la ricerca di un direttore sportivo al posto di Massara dato ormai in uscita, a Bergamo sembra fatta per un cambio proprio in quel ruolo. Secondo quanto riporta Sky infatti l'attuale ds Tony D'Amico è ad un passo dall'addio (alcuni media lo danno vicino al Milan già in rotta con Tare) e il candidato principale a sostituirlo sarebbe Cristiano Giuntoli, rimasto fermo dopo l'esperienza alla Juventus e contattato anche dalla Fiorentina prima di virare su Fabio Paratici.
Per l'esperto di mercato Matteo Moretto Giuntoli all'Atalanta sarebbe molto più di una voce visto che le parti avrebbero definito tutti i dettagli dell'accordo e mancherebbe solo l'ufficialità.
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Copertina
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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