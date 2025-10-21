Giudice sportivo: seconda ammonizione e ammenda a Ranieri, Ndiaye squalificato

Il giudice sportivo ha ufficializzato i provvedimenti relativi alla settima giornata. Un solo giocatore squalificato per un turno, si tratta di Ndiaye del Parma che era stato espulso durante la partita. Seconda ammonizione per Ranieri che in qualitàò di capitano dovrà pagare anche un ammenda di 1.500 euro (come Falcone del Lecce). Prima ammonizione per Parisi e Nicolussi Caviglia.

Per quanto riguarda le sanzioni ai club Inter (lancio di bottigliette e fumogeno) e Roma (fumogeno) dovranno pagare 6mila euro di multa, 4 il Lecce e due il Genoa, tutti a vario titolo.