GIUDICE SP., Bartesaghi out a Firenze. Gasp: maxi multa

Davide Bartesaghi salterà Fiorentina-Milan: il giudice sportivo ha infatti ufficializzato la squadlifica di una giornata a carico del giocatore rossonero. Squalificati per un turno anche Lucumì del Bologna e Suslov del Verona. Tra i tecnici squalificato invece Vanoli del Torino mentre Gasperini ha avuto un'ammenda di 10mila euro "per avere, al 45° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, rivolto un gesto provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria posizionati dietro la panchina, generando la loro reazione; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale"

Tra le ammende comminate alle società invece c'è da segnalare oltre i 5mila al Bologna anche l'ammenda "di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Tremila euro anche per il Milan per aver ritardato l'inizio della gara di tre minuti.