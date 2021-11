GIOVANILI, Poker degli U-18 alla Dea. Pari per l'U-17

Quattro reti e classifica che sorride per gli Under 18 viola di Christian Papalato. Con una grande prestazione viola Fiorentina-Atalanta finisce 4-1, nella settima giornata di campionato. Per i gigliati sono andati in rete Favasuli, autore di una doppietta, Falconi e Senè. La classifica è decisamente positiva per la Fiorentina, che, con la quarta vittoria in campionato, si porta a 14 punti, in testa al gruppone in zona playoff a caccia della capolista Roma.

Finisce senza reti invece Pisa-Fiorentina, ottava giornata del campionato nazionale Under 17. Allo stadio “San Cataldo”, casa dei nerazzurri, i viola di Daniele Galloppa non riescono a passare nonostante il divario in classifica di ben tredici punti a favore. Il testacoda finisce dunque 0-0 e la Fiorentina sale a 16 punti in classifica, restando in zona playoff.