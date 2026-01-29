Dagli inviati
Fiorentina Femminile- Milan, il tecnico Pinones Arce omaggia la famiglia Commisso prima della gara
Prima del fischio d'inizio di Fiorentina Femminile-Milan, gara valida per la semifinale di Coppa Italia Femminile, l'allenatore della squadra viola, Pablo Pinones Arce, ha consegnato un mazzo di fiori e la maglia numero 5 di Rocco Commisso alla famiglia del presidente scomparso nella notta tra il 16 e il 17 gennaio scorso. La moglie Catherine e il figlio Giuseppe sono infatti presenti sulla tribuna dello stadio Curva Fiesole al Viola Park per seguire l'importante partita di Coppa, così come amava sempre fare il presidente viola che non si perdeva mai le gare delle viola e non mancava mai di andare al padiglione a trovarle quando era a Firenze.
