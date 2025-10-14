Gimenez-Pulisic a Milanello da giovedì. Leao verso una maglia dal 1'

Domenica sera a San Siro, va in scena la sfida tra il Milan di Max Allegri e la Fiorentina di Stefano Pioli, che è stato uno dei pochi allenatori capaci di far rendere Leao al massimo del suo sconfinato potenziale. Il portoghese, già rientrato a Milanello nella giornata di ieri, si è l'allenamento individualmente per recuperare la forma fisica. Oggi invece è tornato ad allenarsi con il gruppo e ora può sperare in una tanto attesa maglia da titolare, proprio contro il suo ex allenatore.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le quotazioni di una possibile titolarità di Leao salgono, ecco perché: i due attaccanti che fino ad adesso lo hanno rilegato alla panchina, Gimenez e Pulisic, torneranno dalle rispettive nazionali, Messico e Stati Uniti, solo nella giornata di giovedì, dopo aver disputato le seguenti partite: Messico - Colombia (0-4), Messico - Ecuador, Stati Uniti - Ecuador (1-1) e Stati Uniti - Australia. L'ultima insidia per il 10 del Milan è Christopher Nkunku, che nonostante il gol di ieri contro l'Islanda, ha giocato 85' negli ultimi due impegni della Francia, mentre Leao nella sua unica apparizione di questa sosta ha giocato soli 29'. Questo porta il portoghese ad essere uno dei papabili ad apparire nell'undici titolare contro il club toscano.