Kean, i tempi di recupero per il Corriere dello Sport: "Può rientrare col Rapid o col Bologna"

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infortunio di Moise Kean, che ha tenuto il mondo Fiorentina con il fiato sospeso per qualche giorno. Al centro sportivo di Bagno a Ripoli non esiste alcuna volontà di accelerare i tempi, perché sono più noti che immaginabili i guai che deriverebbero da una possibile ricaduta. Kean salta il Milan come ad oggi è quasi sicuro? Nessuna forzatura. Sarà valutato per la settimana e la partita successive. Percorso già definito dall’area medica del Viola Park, che prevede subito terapie e riposo per eliminare il dolore che ancora insiste, evitando soprattutto sollecitazioni dopo la distorsione rimediata a Tallinn.

Un programma giorno per giorno della Fiorentina per Moise, e per adesso vale per questa settimana, ma come detto non essendoci state per fortuna fratture o lesioni a carico della caviglia, sarà soltanto la verifica quotidiana a modellare il programma stesso definendo il punto d’arrivo dello stop. Il Milan è troppo vicino comunque e, seppur nulla si possa escludere, è improbabile la presenza del numero 20 viola a San Siro: Piccoli e Dzeko, di rientro a loro volta dagli impegni in Nazionale. diventano le soluzioni per l’attacco contro i rossoneri di Allegri. Poi, da lunedì, se il recupero andrà come tutti sperano, Moise metterà nel mirino il Rapid. O, magari, il Bologna che si presenterà domenica 26 al Franchi.