FirenzeViola Da oggi Fiorentina no stop, da pausa a pausa si decide il futuro

La Fiorentina è tornata al lavoro oggi dopo due giorni di pausa anche se la maggior parte dei nazionali devono ancora rientrare. Al centro sportivo di Bagno a Ripoli per ora sono infatti presenti solo Kospo e Dzeko mentre Kean è rientrato solo per curare la caviglia. Il primo passo sarà dunque capire le condizioni dei giocatori impegnati appunto con le loro selezioni, Kean in primis ma anche Pongracic anche se sembrerebbe aver preso solo una brutta botta (motivo per cui era uscito anzitempo). Ma minutaggio delle due gare e colpi presi vanno valutati bene per non mettere in campo giocatori stanchi o non al meglio, considerando anche che il lavoro al Viola Park è andato avanti senza di loro.

Il calendario d'altronde non aiuta e la classifica non aspetta. Per rimontare la Fiorentina deve superare esami duri in 10 giorni, Milan e Inter a San Siro nell'ordine, inframezzati dal Bologna dell'ex Italiano in casa e con la tappa di Vienna in Conference dove il Rapid non è sicuramente un'avversaria semplice da affrontare come insegnano i precedenti. Prima della sosta in campionato ci saranno Lecce in casa e Genoa a Marassi con l'infrasettimanale di Conference in Germania con il Mainz.

Un percorso che dovrà essere il più netto possiibile per dare una svolta a campionato ed Europa. Se queste partite di serie A verranno infatti fallite, la Fiorentina dopo la prossima sosta sarà destinata ad una stagione nell'anonimato a meno di recuperi miracolosi. Ecco perchéPioli ha bisogno di tutto il gruppo viola, nella miglior forma possibile e con schemi il più possibile rodati.