Il retroscena su Mandragora: si era pensato all'addio, qualche timido contatto col Napoli

Il Corriere dello Sport svela alcuni retroscena dell'estate passata da Rolando Mandragora, tra rinnovo e voci di mercato. Se in estate fosse arrivata un’offerta allettante, i dirigenti viola avrebbero pensato eccome all’addio di Mandragora. Tuttavia non si è mai fatto avanti nessuno concretamente, se non il Betis con una proposta ben lontana dalla richiesta di dieci-dodici milioni. C’era stato un sondaggio del Bologna e qualche timido contatto con il Napoli, ma niente più. Il classe ‘97 ha sempre avuto in testa la Fiorentina, squadra che gli è ormai entrata nel cuore e dove spera di rimanere a lungo.