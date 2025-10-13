Anche il Milan conferma la lesione muscolare per Saelemaekers: salta Fiorentina

Anche il Milan conferma la lesione muscolare per Saelemaekers: salta FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:15Avversari
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Alexis Saelemekers ha rimediato una lesione al flessore della gamba destra. Lo hanno confermato esami medici svolti in Italia oggi dopo quelli svolti in Belgio. L'esterno del Milan non sarà a disposizione contro la Fiorentina e tra una settimana svolgerà nuovi esami per monitorare l'evoluzione dell'infortunio. (ANSA).