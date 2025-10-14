Ilicic senza freni: "Coi fiorentini ho chiuso, mi hanno criticato tanto. Ero scarso? Dai"
L'ex attaccante della Fiorentina Josip Ilicic ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport del suo periodo a Firenze. Queste le sue parole: "Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticato quando sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Dai. Siamo arrivati quarti e non bastava. La semifinale di Europa League non bastava".
E sul periodo del Covid: "Ero al top, e di me non si sapeva nulla. Qualcosa doveva uscire. Alla fine, sono tornato a casa. In Slovenia era come se il Covid non ci fosse, mentre a Bergamo sfilavano le bare nei camion. Un'immagine tremenda. Qualche anno prima avevo vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato".
