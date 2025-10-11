Milan, le ultime su Estupinian e Saelemaekers: il terzino non preoccupa
Ultime sugli infortunati del Milan a cura di Tuttomercatoweb, a circa una settimana dall'impegno dei rossoneri contro la Fiorentina a San Siro domenica prossima. Dopo il problema fisico accusato da Christian Pulisic con gli Stati Uniti, tra ieri e oggi si sono aggiunti alla lista anche Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers. Le condizioni del belga sono quelle che destano maggiormente preoccupazione visto che l'esterno destro potrebbe aver riportato una lesione muscolare.
Il giocatore ha già lasciato il ritiro della propria Nazionale e si recherà a Milanello, dove sarà poi valutato dallo staff medico del club lombardo. Non dovrebbero essere altrettanto serie, invece, le condizioni dell'esterno sinistro ex Brighton. Al momento il problema sofferto alla caviglia non preoccupa e non è neanche previsto un rientro anticipato dal ritiro della nazionale dell'Ecuador.
