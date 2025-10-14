Italia-Armenia U21: Ndour titolare, Fortini in panchina. Solo tribuna per Martinelli

Alle 18.15 allo stadio Zini di Cremona la Nazionale azzurra Under 21 scende in campo contro l'Armenia. Baldini punta ancora su Ndour, titolare inamovibile, mentre parte in panchina il solo Fortini, con Martinelli in tribuna. Ecco le formazioni ufficiali:

Italia U21 (4-3-3): Palmisani, Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct Baldini. A disp. Mascardi, Idrissi, Faticanti, Berti, Fortini, Fini, Ekhator, Guarino, Dagasso

Armenia U21 (4-4-2): Matinyan, Tarloyan, Manukyan, A. Hakobyan, Bandikian; K. Hovhannisyan, N.  Hovhannisyan, Sargsyan, M. Hakobyan; D. Hakobyan, Eloyan. Ct Gyulbudaghyants