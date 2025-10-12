Milan, Saelemakers salta la Fiorentina. Estupinian resta in dubbio, Pulisic c'è

vedi letture

La situazione più preoccupante per quanto riguarda il capitolo infortuni in casa Milan, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, riguarda il belga Alexis Saelemaekers, sostituito dallo juventino Openda dopo 59’ della sfida contro la Macedonia del Nord. L’esterno rossonero ha riportato un problema al flessore destro e tornerà nelle prossime ore a Milanello, saltando la cruciale sfida dei Diavoli Rossi contro il Galles di domani. Sarà dunque esaminato in Italia per capire l’entità dell’infortunio, ma la sua presenza con la Fiorentina è già da escludere, a meno di sorprese.

Estupinan invece è uscito al 44’ per una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata in un duello con l’ex juventino Weah. Il laterale mancino ha provato a tornare in campo dopo le cure, ma poi ha dovuto dare forfait prima dell’intervallo. Rispetto a Saelemaekers, però, le notizie in arrivo da oltreoceano sono più rassicuranti: Estupinan al momento resta nel ritiro dell’Ecuador, con la speranza di recuperare già per l’amichevole con il Messico di mercoledì. Non dovesse ripresentarsi a Milano al 100%, toccherebbe con ogni probabilità di nuovo a Davide Bartesaghi prendere il suo posto in fascia, come già successo prima della pausa contro la Juventus. Christian Pulisic è invece l'unico calciatore da cui arriva un sospiro di sollievo in casa rossonera: l'americano, dato per claudicante alla vigilia dell’impegno della selezione a stelle e strisce, è entrato dalla panchina nel finale del match, tranquillizzando tutti sulle condizioni della sua caviglia. Lo riporta stamani la Gazzetta dello Sport.