Il punto sulla caviglia di Kean, il Corriere Fiorentino: "Prova dolore e camminata non fluida"

vedi letture

Anche il Corriere Fiorentino fa il punto sulle condizioni di Moise Kean. La risonanza magnetica svolta a Udine aveva dato esito negativo. Traduzione: nessuna lesione seria. Il fatto che non ci sia né alcun tipo di lesione né tanto meno alcun interessamento dei legamenti esclude uno stop lungo, ma la caviglia ha comunque subito una torsione innaturale con la quale bisogna fare i conti. Siamo davanti alla più classica delle distorsioni e, va da sé, con la necessità di curarla con terapie e riposo. Un infortunio non grave, ma particolarmente fastidioso e doloroso. Moise, infatti, nonostante la caviglia non si sia gonfiata, ieri accusava ancora molto dolore al momento di poggiare il piede a terra e la camminata risulta ancora incerta e sicuramente non fluida.

Una condizione che per questi primi giorni suggerisce di limitarsi a cure e lavori fuori dal campo e che verrà monitorata giorno per giorno. Ciò significa che, qualora tra giovedì e venerdì il dolore fosse sensibilmente diminuito, si potrebbe anche azzardare un recupero per la gara col Milan, ma al momento tutto lascia pensare che non sarà così. Anzi. A oggi la Fiorentina è quasi rassegnata a doverne fare a meno non solo domenica, ma anche giovedì a Vienna con il Rapid, con la speranza — non la certezza assoluta — di poterlo rivedere in campo nella sfida di domenica 26 col Bologna dell’ex Vincenzo Italiano.