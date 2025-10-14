Allegri recupera Estupinan. Sarà a disposizione contro la Fiorentina
Il CT dell'Ecuador, Stefano Beccacece, a poche ore dall'amichevole contro il Messico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "El Canale de Futbol", dove ha rivelato le ultime notizie sulle condizioni fisiche del terzino sinistro del Milan, Pervis Estupinan, infortunatosi nel corso dell'amichevole contro gli Stati Uniti del suo compagno Christian Pulisic, ecco le sue dichiarazioni: "Sta bene, sta bene.
Lo avremo a disposizione, è in buone condizioni”. Notizie positive per Massimiliano Allegri, che dopo il KO di Saelemaekers, recupera il terzino ex Brighton, che quindi sarà a disposizione del tecnico livornese nella partita di domenica sera allo Stadio San Siro contro la Fiorentina.
