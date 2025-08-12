Gigi Piras: "L'acquisto di Esposito da parte del Cagliari potrebbe liberare Piccoli"

La storica bandiera del Cagliari Gigi Piras, ha commentato per TuttoCagliari.net la situazione dell'attacco del club sardo parlando anche di un possibile avvicendamento offensivo che potrebbe coinvolgere l'obiettivo della Fiorentina, Roberto Piccoli: "Penso che Pisacane voglia mettere in campo un tridente offensivo composto da due ali – che sarebbero Felici e Luvumbo – e da un centravanti. Però se questo è il modulo che vogliamo utilizzare, e considerando che abbiamo preso anche Borrelli e, salvo sorprese dell’ultim’ora, Sebastiano Esposito, io ho paura che parta Roberto Piccoli.

D’altra parte non possiamo tenere tre centravanti: Piccoli, Borrelli e Pavoletti".