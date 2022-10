GIANI, Cori discriminatori a Commisso? Sto con lui

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato così della Fiorentina: "Quest'anno un po' tutti si aspettavano una partenza migliore, l'anno scorso ci sono stati risultati esaltanti e la città era galvanizzata. Però sono fiducioso, abbiamo un ottimo allenatore e un presidente che ci mette tanta passione. Ho visto la gara di ieri e secondo me manca qualcuno che la butta dentro".

I cori discriminatori a Rocco Commisso: "Sto con lui, assolutamente. Quando succedono queste cose viene data un'immagine che non ci possiamo permettere in Italia: così allontaniamo i generosi imprenditori del mondo come Commisso che vogliono investire nel calcio. Ci vorrebbero degli strumenti di deterrenza e interdizione dalle manifestazioni sportive sempre più forti".

Sulle infrastrutture: "C'è una forte sinergia in città in questo ambito. Il Viola Park è un'opera pregiata, con caratteristiche uniche, darà lustro alla comunità. Per quanto riguarda lo stadio, siamo contenti e orgogliosi che sia stato preso in considerazione il PNRR, perché così possiamo rifare lo stadio non con i soldi dello Stato ma con quelli destinati alla ripresa dell'Europa".