Giani celebra i 100 anni viola: “La Fiorentina è lo specchio di Firenze”

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Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ha rilasciato un'intervista a La Nazione in vista dell'assegnazione Pegaso d’Oro alla Fiorentina per il centenario. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "La Fiorentina rappresenta non solo una società sportiva ma anche la storia centenaria di educazione allo sport, testimonianza di valori con cui si sono formati migliaia di giovani, il senso di identità e richiamo a Firenze e alla Toscana a cui si sono ispirati tanti cittadini e cittadine della nostra regione. Una società di calcio riesce a essere specchio della storia e della cultura espressa da una città e da un territorio".

Cosa differenzia il legame tra la Fiorentina e la sua terra rispetto ad altre realtà? "La Fiorentina ha avuto il grande vantaggio di identificarsi con Firenze e la Toscana. A Firenze soprattutto non esiste come nelle altre grandi città italiane l’articolazione in due sodalizi: a Roma si vive in equilibrio tra Roma e Lazio, a Torino fra Torino e Juve, a Milano tra Inter e Milan. A Firenze invece la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina".

Qual è il messaggio etico che la storia viola trasmette alle nuove generazioni? "I valori che attraverso lo sport si testimoniano diventano poi i valori della vita: lealtà, correttezza, senso profondo del fare squadra rispetto a un percorso individualistico. Nei calciatori e nel modo di condurre la Fiorentina questa funzione di ‘formazione’ delle nuove generazioni ha reso i colori viola un elemento di valore sociale e di interesse per Firenze e in generale per la Toscana".

Infine, una parola su un pezzo di Fiorentina che le appartiene: "Era l’1 agosto del 2002. Io ed il sindaco Domenici siglammo l’atto costitutivo della Florentia Viola. Dopo il fallimento nasceva la nuova Fiorentina..."