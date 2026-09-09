Champions, il Napoli cade 1-0 con l'Arsenal. Ok Liverpool, PSG e Sporting Lisbona
Si sono concluse le partite valide per la serata di Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal dopo un gol di Odgaard nel secondo tempo e con diverse occasioni fallite dagli inglesi soprattutto nel finale per chiudere la gara. Gli azzurri guidati da Allegri lottano e vanno vicini al gol in poche occasioni ma restano in partita tutta la gara prima di capitolare e iniziare dunque con una sconfitta il loro cammino in Champions League.
Da segnalare l'esordio in Champions League per Costantino Favasuli, ex Fiorentina. Sugli altri campi, il Paris St. Germain a valanga sullo Slovan Bratislava, 6-1 con tripletta di Ferran Torres, lo Sporting Lisbona batte 3-1 il Galatasaray in casa mentre il Liverpool ha la meglio dell'Atletico Madrid battuto 2-1 ad Anfield.
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