Champions, il Napoli cade 1-0 con l'Arsenal. Ok Liverpool, PSG e Sporting Lisbona

Champions, il Napoli cade 1-0 con l'Arsenal. Ok Liverpool, PSG e Sporting LisbonaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:58News
di Redazione FV

Si sono concluse le partite valide per la serata di Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal dopo un gol di Odgaard nel secondo tempo e con diverse occasioni fallite dagli inglesi soprattutto nel finale per chiudere la gara. Gli azzurri guidati da Allegri lottano e vanno vicini al gol in poche occasioni ma restano in partita tutta la gara prima di capitolare e iniziare dunque con una sconfitta il loro cammino in Champions League.

Da segnalare l'esordio in Champions League per Costantino Favasuli, ex Fiorentina. Sugli altri campi, il Paris St. Germain a valanga sullo Slovan Bratislava, 6-1 con tripletta di Ferran Torres, lo Sporting Lisbona batte 3-1 il Galatasaray in casa mentre il Liverpool ha la meglio dell'Atletico Madrid battuto 2-1 ad Anfield. 