Manna spiega l'assenza di Noa Lang: "Comportamento non idoneo ieri"

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Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport prima del debutto Champions contro l'Arsenal spiegando anche il motivo dell'esclusione di Noa Lang, accostato alla Fiorentina in estate, dall'elenco dei convocati per la partita europea: "Ieri non ha avuto un comportamento idoneo in allenamento, si è scusato e l'episodio è chiuso ma oggi guarderà la partita dalla tribuna e da domani sarà nuovamente a disposizione".