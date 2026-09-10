FirenzeViola Da Marassi al Penzo, la prima bis di Vanoli tra una rosa rivoluzionata e un ritorno al passato

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Paolo Vanoli è pronto a iniziare domani la sua seconda esperienza in viola e lo farà ripartendo con tanti cambi nella rosa e affrontando il "suo" Venezia

Da Genoa-Fiorentina a Venezia-Fiorentina, Paolo Vanoli è pronto a ripartire nella sua seconda avventura a Firenze alla guida della panchina viola sempre da una trasferta, anche se stavolta non sarà all’11ª giornata ma bensì alla quarta, e con quindi con praticamente un intero campionato da disputare. Lo scorso anno infatti il tecnico lombardo subentrava a Pioli il 7 novembre del 2025 ed esordiva in panchina con la Fiorentina il 9 novembre contro il Genoa di un altro subentrante, ossia Daniele De Rossi. Quella partita, terminata 2-2 con le reti viola di Gudmundsson e Piccoli, è stato solo il preludio del percorso, fatto ovviamente di alti e bassi, che poi avrebbe portato i viola a una salvezza in quel momento quasi insperata.

Un tuffo nel passato

Ecco domani Vanoli, in un secondo mandato a Firenze che certamente dovrà avere come obiettivo un target diverso da quello della salvezza (visti i grandi investimenti fatti sul mercato questa estate), ripartirà sempre da una trasferta ma stavolta su un campo a lui più caro, ossia quello del Pier Luigi Penzo, stadio in cui gioca una sua ex squadra, il Venezia, club che l'attuale allenatore gigliato ha riportato in Serie A vincendo i playoff di Serie B nella stagione 2023/2024.

Rosa rivoluzionata

L’aspetto curioso è che dell’undici titolare dell’esordio del neo tecnico viola a Marassi sono rimasti in rosa solamente 4 giocatori: De Gea, Dodo, Pongracic e Ranieri. Ai quali se aggiungiamo anche i componenti di quella panchina si sommano i soli Fagioli e Ndour, per un totale dunque di soli sei elementi di quella formazione presenti attualmente nella rosa della Fiorentina. Un dato questo che ci testimonia ancora una volta la rivoluzione fatta durante il mercato estivo da parte di Fabio Paratici, e che ci racconta come in un certo senso per Paolo Vanoli, questa seconda avventura sulla panchina della Fiorentina, sarà davvero come un nuovo inizio.