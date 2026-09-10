Dalla Turchia, il Trabzonspor incontrerà Pioli: potrebbe allenare Salah
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Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet, il Trabzonspor di Salah, da giorni in cerca di un allenatore definitivo dopo l'addio di Fatih Tekke, si incontrerà nelle prossime ore con l'ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. L'allenatore italiano è in cima alla lista del presidente Dogan, che avrebbe già fissato un colloquio direttamente con l'allenatore esonerato dal club viola nel novembre 2025.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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