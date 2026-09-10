Dalla Turchia, il Trabzonspor incontrerà Pioli: potrebbe allenare Salah

Dalla Turchia, il Trabzonspor incontrerà Pioli: potrebbe allenare SalahFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:15News
di Pietro Lazzerini

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet, il Trabzonspor di Salah, da giorni in cerca di un allenatore definitivo dopo l'addio di Fatih Tekke, si incontrerà nelle prossime ore con l'ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. L'allenatore italiano è in cima alla lista del presidente Dogan, che avrebbe già fissato un colloquio direttamente con l'allenatore esonerato dal club viola nel novembre 2025. 