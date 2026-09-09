Amrabat lascia la Nazionale e attacca il CT del Marocco: "Con lui mai più"
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Sofyan Amrabat lascia la Nazionale Marocchina e lo fa non senza polemiche. Il centrocampista, attualmente all'Ajax da svincolato e con un passato anche alla Fiorentina. ha pubblicato sui social un lungo messaggio nei quali spiega i motivi del suo addio: "Non sono in grado di continuare a rappresentare la Nazionale con questo allenatore".
Alla base del suo addio ai Leoni dell'Atlante ci sarebbe una frattura insanabile con il commissario tecnico Mohamed Ouabhi. L'ex Fiorentina non chiude tuttavia le porte a una convocazione futura, ma dopo l'addio di Regragui ha mostrato tutto il suo astio nei confronti della nuova guida tecnica della nazionale africana.
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